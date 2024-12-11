Силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над Брянской областью за ночь

Минобороны сообщило об уничтожении 14 беспилотников над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 14 украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о пожаре на производственном объекте в регионе. По его словам, возгорание случилось из-за атаки ВСУ. Благодаря профессиональным и грамотным действиям сотрудников МЧС огонь оперативно потушили.

Также украинские силы атаковали этой ночью Таганрог. Как рассказала глава города Светлана Камбулова, после ударов повреждения получила котельная. Почти в 30 многоквартирных домах пропало отопление.