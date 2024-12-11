ВСУ ракетами обстреляли Таганрог этой ночью

Таганрог в ночь на 11 декабря попал под ракетную атаку ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке», — сообщил о последствиях глава региона.
Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал, однако эти данные и сведения о повреждениях инфраструктуры и имущества людей уточняют экстренные службы.
Ранее очевидцы сообщили о серии взрывов над городом. Позже глава Таганрога Светлана Камбулова объявила об угрозе атаки беспилотников.Она призвала горожан спуститься на нижние этажи зданий и найти защищенное место.
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