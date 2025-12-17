В Сербии объяснили боязнь Зеленского урегулировать конфликт по-американски
«Политика»: Зеленский боится, что Трамп не согласует мирный план с Европой
Стратегия президента Украины Владимира Зеленского в дипломатическом урегулировании конфликта с Россией заключается в том, чтобы выиграть время. Больше всего он боится, что США не учтут мнение Европы при разработке мирного соглашения, сообщило сербское издание «Политика».
Белый дом потребовал от киевского режима признать поражение, определить оставшиеся границы и провести президентские выборы. Крайний срок для выполнения указаний — предстоящее Рождество.
«Зеленского особенно беспокоит тот факт, что в просьбе Вашингтона не упоминается, соответствует ли она требованиям европейцев „смягчить“ 28 пунктов мирного плана, недавно представленного „военному президенту“», — сообщил автор статьи.
Фактически президент США Дональд Трамп действует так же, как и договорился с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Анкоридже 15 августа. Он намерен в трехстороннем формате добиться прекращения огня.
По мнению журналистов, Зеленский осознал бессмысленность продолжения своего правления, но вынужден следовать требованиям Европы. Последняя в свою очередь не заинтересована в благополучии украинского народа, а преследует лишь собственную цель — сохранить связи на континенте, особенно те, которые сложились во время холодной войны и периода стремительного расширения НАТО на восток. Откладывая выборы, президент Украины пытается выиграть время.
Ранее Трамп заявил, что как никогда приблизился к урегулированию конфликта. Страны Запада предоставят Украине гарантии безопасности.