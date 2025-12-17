«Политика»: Зеленский боится, что Трамп не согласует мирный план с Европой

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского в дипломатическом урегулировании конфликта с Россией заключается в том, чтобы выиграть время. Больше всего он боится, что США не учтут мнение Европы при разработке мирного соглашения, сообщило сербское издание «Политика» .

Белый дом потребовал от киевского режима признать поражение, определить оставшиеся границы и провести президентские выборы. Крайний срок для выполнения указаний — предстоящее Рождество.

«Зеленского особенно беспокоит тот факт, что в просьбе Вашингтона не упоминается, соответствует ли она требованиям европейцев „смягчить“ 28 пунктов мирного плана, недавно представленного „военному президенту“», — сообщил автор статьи.

Фактически президент США Дональд Трамп действует так же, как и договорился с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Анкоридже 15 августа. Он намерен в трехстороннем формате добиться прекращения огня.

По мнению журналистов, Зеленский осознал бессмысленность продолжения своего правления, но вынужден следовать требованиям Европы. Последняя в свою очередь не заинтересована в благополучии украинского народа, а преследует лишь собственную цель — сохранить связи на континенте, особенно те, которые сложились во время холодной войны и периода стремительного расширения НАТО на восток. Откладывая выборы, президент Украины пытается выиграть время.

Ранее Трамп заявил, что как никогда приблизился к урегулированию конфликта. Страны Запада предоставят Украине гарантии безопасности.