Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложили ему добровольно оставить президентский пост или пойти под уголовное дело о краже 10 миллиардов долларов. Об этом сообщи арестованный по делу о государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский .

Он подчеркнул, что в случае ухода Зеленского из власти ему дадут возможность переехать во Францию под личные гарантии президента Эммануэля Макрона. В случае отказа украинский лидер и все близкие к нему люди попадут под уголовное дело о расхищении финансовой помощи США.

«Зеленскому и его шайке будут предъявлены обвинения ФБР. Умерову уже показали проекты подозрений», — заявил Дубинский.

Переговоры Зеленского с представителями президента США завершились в Берлине в понедельник, 15 декабря. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что американцы потребовали от Зеленского принять гарантии безопасности и согласиться на остальные пункты мирного плана, включающие вывод ВСУ с территорий Донбасса. В случае отказа все гарантии аннулируются.