Ермака ошеломило заявление Трампа о возможной встрече Путина и Зеленского

Главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака шокировала новость от Дональда Трампа о возможной встрече президентов России и Украины на завершающей стадии конфликта. Об этом сообщила газета New York Post .

Трамп в своем аккаунте Truth Social сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл обсудит мирный план с Киевом. В это время спецпосланник Стив Уиткофф будет вести переговоры в Москве. Трамп также отметил, что встреча Путина и Зеленского возможна, если удастся согласовать сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Это сообщение появилось, когда Ермак давал интервью изданию. Он выразил надежду на скорое подписание президентами США и Украины совместного плана урегулирования. Встреча должна была состояться в Вашингтоне во время празднования Дня благодарения.

«Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому, опустошенный новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность», — отметили журналисты.

Глава офиса Зеленского отметил, что Трамп способен «быстро изменить свою позицию».

Администрация США сообщила о разработке плана по урегулированию ситуации в Украине. Однако детали пока не разглашаются, так как работа над документом продолжается. В Кремле ответили, что Россия готова к переговорам и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что президент США больше не позволит Владимиру Зеленскому менять позицию по ходу мирного процесса. Она уверена, что Трамп больше не станет «играть в эту игру», когда стороны достигают договоренности, а Зеленский отправляется в Великобританию, Францию или Германию, обсуждает вопросы с местными лидерами и возвращается с совершенно иным мнением.