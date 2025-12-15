Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине ближе, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта уже ближе, чем когда-либо. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я думаю, сейчас мы ближе, чем когда-либо [к завершению украинского конфликта]», — заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп отметил поддержку лидеров Евросоюза в усилиях по урегулированию конфликта. По его словам, у них состоялся очень хороший разговор с европейскими коллегами на эту тему.

Президент США добавил, что Россия также хочет завершить конфликт. При этом пожаловался, что стороны в процессе переговоров меняют позиции.

Ранее агентство Reuters сообщило о завершении второго дня переговоров между представителями США и Украины по мирному урегулированию конфликта, в ходе которых стороны достигли соглашения по 90% затронутых вопросов. Те, которые касались территорий, не согласовали.