«Коалиция желающих» подготовила планы по размещению войск на Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» закончила работу по подготовке планов по развертыванию натовских войск на Украине в случае прекращения огня. Так он ответил на вопросы британских парламентариев, трансляция велась в канале Reuters на YouTube.

Стармер отметил, что в рамках коалиции они поручили военным ведомствам разработать планы для проведения операций в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных сил Украины.

«Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», — сказал премьер-министр.

По его словам, эти планы могут предусматривать при необходимости и наземное развертывание войск. Но главное для них остается якобы достижение «справедливого и прочного мира».

Стармер также сообщил, что в Берлине запланирована встреча лидеров ЕС и НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он примет в ней участие.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о завершении «коалицией желающих» работы по созданию «гарантий безопасности» для Украины.