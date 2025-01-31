В Ростовской области прогремели взрывы

Жители Ростова-на-Дону, Батайска, Миллерова и села Кулешовка в Ростовской области услышали взрывы. В регионе могла сработать система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot .

Примерно в 01:05 громкий звук раздался около села Кулешовка над Азовским морем. Очевидцы заметили в небе белый след. По предварительной версии, система ПВО сбила украинский беспилотник.

Взрывы послышались также в Ростове-на-Дону, Батайске и Миллерове. Власти пока не давали комментариев о произошедшем.

Вечером 30 января военные обезвредили 17 дронов на Крымом, Воронежской, Белгородской и Курской областями. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что местные жители не пострадали.

Финская компания разработала для украинской армии новый дрон-камикадзе с вольфрамовыми шариками. На самой Украине предложили перенести сборку FPV-дронов в школы на уроки труда.