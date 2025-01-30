Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами России

Российские средства ПВО в течении двух часов уничтожили 17 беспилотников ВСУ над Крымом, Курской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 19:50 до 22:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что 11 БПЛА сбили над территорией Курской области и по два дрона — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Республики Крым.

В ночь на 30 января силы противовоздушной обороны сбили пять вражеских дронов в небе над Белгородом и Брянском. Также Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских дронов над Крымом.

Обломки беспилотника ВСУ ранее упали на частный дом в поселке городского типа Разумное Белгородской области. В результате погибли мать и ребенок.