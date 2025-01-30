Над Воронежем сбили несколько дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько дронов ВСУ в небе над Воронежем и в одном районе области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил глава региона.

Также Гусев предупредил население, что в области продолжает сохраняется опасность атаки БПЛА.

В Минобороны сообщили, что в течении двух часов 30 января российские военные сбили 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Дроны ВСУ обнаружили над Крымом, Курской, Белгородской и Воронежской областями.

В ночь на четверг системы ПВО уничтожили над девятью российскими регионами 104 беспилотника, 47 из них обнаружили над Курском.