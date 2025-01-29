Новый дрон-камикадзе для ВСУ разработали в Финляндии

Финская компания Insta разработала дрон-камикадзе с вольфрамовыми шариками. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

При взрыве над объектом тысячи шариков разлетаются на расстояние свыше двух тысяч квадратных метров. Мощность самого заряда — 3,6 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Пока беспилотник предлагают только украинской армии.

Накануне Норвегия пообещала передать Украине 10 новых зенитно-ракетных комплексов NASAMS, данные для разработки антидроновых систем и 66 миллионов долларов.

Осенью в Полицейском управлении Финляндии забили тревогу из-за контрабандного оружия, которое могло попасть в страну с Украины еще в 2022 году. Органы внутренних дел опасаются, что это может привести к росту преступности в стране.