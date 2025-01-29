На Украине предложили собирать FPV-дроны на уроках труда

Производство беспилотников на Украине следует перенести в школы, чтоб защитить от российских ракет. Собирать FPV-дроны на уроках труда предложил основатель компании «Аура» Алексей Полончук, сообщила «Страна.ua» .

«Надо чтобы FPV-дроны собирали на уроках труда в школах, прятать в подвалах, гаражах — так обеспечим массовость», — заявил он.

Бизнесмен предложил масштабировать таким способом производство дронов по всей Украине. Он объяснил, что один большой цех быстро станет целью ракетного удара в отличие от разрозненных мест сборки.

С аналогичным предложением выступил глава Минцифры Украины Михаил Федоров. Он рассказал о программе «Народный дрон», благодаря которой украинцы могут обучиться и создавать семидюймовые FPV-дроны в домашних условиях.

Однако специалисты выступили против запуска кустарных производств. Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская рассказала, как добровольцы остались без рук при сборке БПЛА.