В российском регионе ввели режим опасности атаки БПЛА
Гусев: угрозу атаки беспилотников объявили в Воронежской области
Режим опасности атаки беспилотников ввели на территории Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
«Силы ПВО наготове», — написал он.
Глава региона попросил население сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства Воронежской области или от МЧС России.
Накануне Гусев сообщил, что российские военные уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа в регионе. Пострадавших и повреждений не было.
По данным Минобороны, за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 14 украинских дронов над тремя российским регионами. Один из беспилотников сбили на Воронежской областью.
В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинские ракеты над Курской областью. Врио губернатора Алексей Смирнов предупредил курян о работе систем ПВО.