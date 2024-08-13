В российском регионе ввели режим опасности атаки БПЛА

Гусев: угрозу атаки беспилотников объявили в Воронежской области

Фото: РИА «Новости»

Режим опасности атаки беспилотников ввели на территории Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Силы ПВО наготове», — написал он.

Глава региона попросил население сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства Воронежской области или от МЧС России.

Накануне Гусев сообщил, что российские военные уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа в регионе. Пострадавших и повреждений не было.

По данным Минобороны, за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 14 украинских дронов над тремя российским регионами. Один из беспилотников сбили на Воронежской областью.

В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинские ракеты над Курской областью. Врио губернатора Алексей Смирнов предупредил курян о работе систем ПВО.

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