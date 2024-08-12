В небе над Курской областью начали работать силы ПВО

Врио губернатора Смирнов: в небе над Курской областью начала работать ПВО

Фото: РИА «Новости»

В небе над Курской областью начали работать российские силы противовоздушной обороны. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«В Курском небе работает ПВО! Отойдите от окон!» — написал он.

До этого Смирнов заявил о ракетной опасности в регионе. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон.

Ранее в правительстве Курской области заявили о приостановке начисления за ЖКХ в ряде районов. Это затронуло Льговский, Глушковский, Большесолдатский, Рыльский Хомутовский Кореневский, Суджанский и Беловский районы.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Как заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, военные России остановили продвижение украинских боевиков.

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте