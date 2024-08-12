В небе над Курской областью начали работать силы ПВО

Врио губернатора Смирнов: в небе над Курской областью начала работать ПВО

В небе над Курской областью начали работать российские силы противовоздушной обороны. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«В Курском небе работает ПВО! Отойдите от окон!» — написал он.

До этого Смирнов заявил о ракетной опасности в регионе. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон.

Ранее в правительстве Курской области заявили о приостановке начисления за ЖКХ в ряде районов. Это затронуло Льговский, Глушковский, Большесолдатский, Рыльский Хомутовский Кореневский, Суджанский и Беловский районы.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Как заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, военные России остановили продвижение украинских боевиков.