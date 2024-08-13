Более 10 беспилотников ВСУ уничтожили над тремя регионами России за ночь
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 14 беспилотников ВСУ над тремя российским регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: 12 — над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями», — указали в оборонном ведомстве.
Об обнаружении беспилотника в Воронежской области сообщал губернатор региона Александр Гусев. По его словам, силы ПВО зафиксировали и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Информации о пострадавших не поступало. В области, напомнил он, сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Как сообщило Минобороны, российские штурмовики провели разведку с помощью беспилотника и обнаружили украинских боевиков в лесополосе в Курской области. Бойцы ВС России захватили станцию Starlink и уничтожили четырех военных ВСУ в ходе штурма.