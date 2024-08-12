Три украинские ракеты уничтожили в небе над Курской областью
Смирнов: системы ПВО уничтожили 3 ракеты ВСУ в Курской области
В небе над Курской областью уничтожили три украинские ракеты. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Недавно три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал руководитель региона.
Смирнов попросил жителей области не подходить к окнам, пока действует режим ракетной опасности. Ранее врио губернатора предупредил курян о работе систем ПВО.
Сбитую ракету ВСУ, которая упала на жилой дом в Курске, идентифицировали как «Точка-У». Из-за падения обломков пострадали 15 человек. В результате падения сбитой ракеты в доме начался пожар, пострадали рядом стоящие автомобили.