Три украинские ракеты уничтожили в небе над Курской областью

В небе над Курской областью уничтожили три украинские ракеты. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Недавно три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал руководитель региона.

Смирнов попросил жителей области не подходить к окнам, пока действует режим ракетной опасности. Ранее врио губернатора предупредил курян о работе систем ПВО.

Сбитую ракету ВСУ, которая упала на жилой дом в Курске, идентифицировали как «Точка-У». Из-за падения обломков пострадали 15 человек. В результате падения сбитой ракеты в доме начался пожар, пострадали рядом стоящие автомобили.