Украинский дрон ликвидировали в Воронежской области

Российские зенитчики уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», — сообщил глава региона.

Гусев добавил, что в области сохраняется режим опасности атаки дронов. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет.

Несколько часов назад Гусев объявил об опасности атаки БПЛА, призвав жителей области сохранять спокойствие и следить за оповещениями от регионального правительства или от МЧС России.

Ранее офицер расчета ПВО с позывным Стаф назвал полученные Киевом американские истребители F-16 желанными трофеями для российских зенитчиков.

До этого бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что F-16 повторят судьбу танков Abrams, столкнувшись на фронте с российской системой ПВО. По его словам, их передача окажется таким же «пустым жестом».