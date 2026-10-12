Детей стали в два раза чаще втягивать в совершение терактов и диверсий

За год число детей, совершивших теракты и диверсии, выросло в два раза. Об этом ТАСС сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она уточнила, что в 2024 году к ответственности за преступления террористического характера привлекли 98 подростков, а в первом полугодии этого года — 196.

По словам Петренко, несовершеннолетние зачастую действуют под влиянием анонимным кураторов. По их заданию подростки совершают попытки уничтожить объекты транспортной инфраструктуры.

«Следственная практика показывает, что на такие преступления идут дети совершенно из разных семей, в том числе благополучных», — добавила представитель СК.

Чтобы вовлечь несовершеннолетних в преступную деятельность, злоумышленники используют различные каналы и механизмы вербовки.

Ранее сотрудники ФСБ поймали в Тамбове украинского агента, который готовил теракт. Мужчина собирался подорвать авто работника областного предприятия ОПК.