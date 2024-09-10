В Подмосковье сбили еще четыре украинских беспилотника

В Брянской области российские военнослужащие отразили массированную атаку дронами. Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении свыше 20 беспилотников самолетного типа. До этого опасность атаки беспилотники объявляли в Воронежской области.
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