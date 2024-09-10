В Подмосковье сбили еще четыре украинских беспилотника

Собянин: ПВО сбила в Подольском городском округе четыре БПЛА, летевших на Москву

Российские военные сбили в Подольском городском округе еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

Незадолго до этого силы ПВО предотвратили атаку беспилотниками на Москву. Два дрона уничтожили в Раменском городском округе.

Также сообщалось о сбитом над Люберцами БПЛА. Обошлось без последствий и разрушений, отмечал Собянин.

В Брянской области российские военнослужащие отразили массированную атаку дронами. Губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении свыше 20 беспилотников самолетного типа. До этого опасность атаки беспилотники объявляли в Воронежской области.