ПВО приступила к отражению массированной атаки БПЛА в Брянской области

В Брянской области российские зенитчики приступили к отражению попытки массированной атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — заявил глава региона.

Богомаз также призвал жителей области соблюдать необходимые меры безопасности.

До этого опасность атаки беспилотники объявили в Воронежской области.

Ранее официальный представитель управления ФСБ по ДНР Оксана Семесенко сообщила, что за неделю система защиты «Купол Донбасса» предотвратила 150 атак дронов ВСУ на Донецк и Макеевку. По ее словам, мирные жители не пострадали, обошлось без повреждений инфраструктуры.

В Курской области украинские военные разрушили школу и спалили село Ворожба в Суджанском районе, атаковав населенный пункт дронами.