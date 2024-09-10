Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — заявил губернатор.

До этого в регионе вводили дополнительные меры безопасности после атаки беспилотника и пожара в Острогожском районе. Спасатели при ликвидации возгорания столкнулись со сложностями из-за детонации боеприпасов.

Жителей ближайшего населенного пункта временно эвакуировали 7 сентября, но сейчас люди уже возвращаются в свои дома, так как пожар уже потушили, а детонация взрывоопасных объектов завершилась.

Ранее дрон ВСУ атаковал ангар на территории производственного предприятия в белгородском селе Никольское.