Подполье сообщило об ударе по Ивано-Франковску, ВСУ прятали там два F-16

ВС России нанесли удар по району Ивано-Франковска, где ВСУ спрятали два истребителя F-16. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилетает не только по энергетике, в Ивано-Франковске — в ангар с недавно привезенной техникой», — сказал он.

Лебедев уточнил, что, по данным сопротивления, в городе спрятали два F-16. Взрывы, по его словам, раздались как раз в той стороне.

Координатор сопротивления добавил, что удар нанесли и по месту распределения подразделений ВСУ в Полтаве. У ВСУ, подчеркнул он, еще долго не будет ротации.

Утром 26 августа взрывы также прогремели в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Одессе, Чернигове и Луцке. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.