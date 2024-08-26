Зеленский признал серьезное повреждение инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждениях многих объектов энергетической инфраструктуры в стране после ударов российских войск в понедельник, 26 августа. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, по всей стране сейчас наблюдаются отключения электричества. Энергетики занимаются восстановительными работами на объектах, отметил Зеленский.

Он добавил, что ремонтным бригадам предстоит работать круглосуточно.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее назвал ситуацию в стране после серии ударов ВС России критической.

В Министерстве обороны России сообщали, что целями массированного удара высокоточным оружием большой дальности и авиацией стали электроподстанции и газокомпрессорные станции, входящие в энергоструктуру Украины. Под удар попали электроподстанции в девяти регионах страны.