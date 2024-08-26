Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по энергосистеме Украины

Российские военные в понедельник, 26 августа, нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые поддерживают работу военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

ВС России выполнили массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в ведомстве.

Удары выполнялись оружием как воздушного, так и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, добавили в Минобороны России. В министерстве подчеркнули, что все обозначенные цели удалось успешно поразить.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме страны стала критической после ударов. Всего на территории Киева прогремели около 10 взрывов.