Названо число оставшихся без света областей Украины

Российская армия нанесла удары по 15 областям Украины, в которых повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале .

«Есть повреждения в ряде регионов. „Укрэнерго“ вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему», — написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что страна столкнулась с самым мощным ударом по своей энергосистеме за все время боевых действий.

По его словам, главам областных администраций поручено развернуть палатки для обеспечения жителей теплом и электроэнергией в случае расширения блэкаута.

Ранее Минобороны России заявило об ударах по электроподстанциям, газокомпрессорным станциям, обслуживающих военно-промышленный комплекс Украины, а также по военным аэродромам, где хранились полученные от стран Запада снаряды для авиации.