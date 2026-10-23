Пользователей «Яндекс Диска» предупредили о проблеме с доступом к файлам

«Яндекс»: с доступом к файлам в облачном хранилище есть сложности

Некоторые пользователи по-прежнему не могут получить полный доступ к файлам на «Яндекс Диске». Компания продолжает восстанавливать работоспособность сервиса, сообщили РИА «Новости» в «Яндексе».

Доступность пользовательских данных постепенно растет. Разработчики уже вернули предварительный просмотр документов и исправили часть ошибок при скачивании файлов и синхронизации облака в компьютерном приложении.

Проблемы затронули сервисы «Яндекса» после остановки дата-центра во Владимире 11 октября. Он полностью прекратил работу после атаки беспилотников. Также в результате атак пострадали центры обработки данных в Сасове Рязанской области и Калуге.

Сбои возникли в ряде сервисов компании, включая такси, доставку еды и управление умными устройствами. Позже «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении их работы.