Стала известна дата заседания СБ ООН по Старобельску

Заседание СБ ООН по атаке на Старобельск назначили на вечер 22 мая
Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по атаке на Старобельск вечером 22 мая. В постпредстве России по организации уточнили, что оно начнется в 22:00 по московскому времени.
После преднамеренного удара Вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета Россия запросила экстренное заседание СБ ООН.
Официального представителя МИД России Марию Захарову возмутила равнодушная реакция международного сообщества на террористический акт.
На момент атаки в здании находились 86 детей от 14 до 18 лет, из них 36 пострадали. Девять человек госпитализировали, троих — в тяжелом состоянии. По словам врачей, одному 18-летнему юноше грозит ампутация руки.
Как сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, под завалами все еще могут оставаться 18 человек.