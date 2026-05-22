Россия запросила экстренное заседание СБ ООН после удара по Старобельску

В связи с преднамеренным ударом, который ВСУ нанесли по по общежитию в Старобельске, Россия запросила экстренное заседание СБ ООН. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь постоянного представителя России при организации Евгений Успенский.

«Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске», — сказал он.

Украинские беспилотники атаковали колледж в ЛНР в ночь на 22 мая, когда студенты спали. Здание общежития частично обрушилось, под завалами могут находиться до 18 человек, известно о четырех погибших. СК возбудил дело о теракте.