Под завалами атакованного ВСУ колледжа в Старобельске могут оставаться 18 детей

Под завалами разрушенного колледжа в Старобельске, по предварительным данным, могут находиться 18 детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова .

«На 14:00 число детей, получивших ранения различной степени тяжести в результате удара ВСУ в ЛНР, выросло до 39. Девять ребят доставлены в больницы, состояние здоровья троих оценивается как тяжелое», — рассказала она.

Львова-Белова дала поручение проработать ситуацию с семьями погибших и пострадавших детей, чтобы оказать им своевременную помощь.

«Молимся, чтобы число жертв не выросло, и соболезнуем семьям погибших», — сказала детский омбудсмен.

По данным уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, жертвами теракта стали четыре человека. В МЧС сообщали только об обнаружении тела одного погибшего, которого извлекли из-под завалов.