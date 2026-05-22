Ампутация руки грозит 18-летнему юноше после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Пострадавшему при атаке Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске грозит ампутация руки. Об этом сообщил журналистам замглавврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

«Один пациент в критическом состоянии, сейчас он идет в операционную, будет, скорее всего, ампутация конечности, потому что она нежизнеспособна. То есть тут боремся за его жизнь. Это парень, ему 18 лет», — процитировал его ТАСС.

По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, после удара украинских военных по территории колледжа в больницах находятся девять детей. Состояние трех из них тяжелое. Всего пострадали 39 человек. Под завалами здания все еще могут оставаться 18 подростков.

В Кремле назвали удар ВСУ чудовищным преступлением, ответственные за которое должны понести наказание.