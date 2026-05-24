В «Лужниках» более 70 тысяч человек почтили память жертв теракта в Старобельске

Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» в Москве начали с минуты молчания. Стадион «Лужники» погрузился в скорбную тишину: собравшиеся почтили память погибших в Старобельске студентов.

Перед стартовым свистком замерли более 70 тысяч человек: футболисты, тренеры, сотрудники стадиона и зрители.

В ночь на 22 мая беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В этот момент в здании находились 86 подростков от 14 до 18 лет.

По официальным данным, пострадали 63 студента, 21 погиб.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова уточнила, что среди жертв в основном оказались девушки младше 18 лет. Родственники решили похоронить погибших в подвенечных платьях.