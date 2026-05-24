Погибших в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях

Родные оденут погибших в Старобельске студенток в подвенечные платья для похорон

Большую часть студенток, погибших при атаке украинских боевиков на общежитие колледжа Старобельска, похоронят в подвенечных платьях. Как сообщила в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, такое решение приняли родственники.

Она подчеркнула, что среди погибших в основном оказались девушки в возрасте до 18 лет.

«Мы говорили с родственниками пострадавших, погибших. Очень страшно, что многих из девочек будут хоронить в подвенечных платьях», — заявила Лантратова.

Разбиравшие завалы разрушенного ударами украинских дронов общежития спасатели извлекли 21 тело. В итоговый список жертв удара включили имена 18 девушек и трех юношей.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по погибшим учащимся педагогического колледжа. Он выразил соболезнования семьям, потерявшим родных, и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.