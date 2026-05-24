«Старобельская расправа» станет частью обвинений против киевского режима

«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевского режима: это однозначно военное преступление. На это указала уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова .

«С точки зрения международного гуманитарного права — это однозначно военное преступление. <…> „Старобельская расправа“ войдет в обвинительное заключение против киевского режима», — пообещала она.

Омбудсмен вместе с коллегами из ЛНР и ректором ЛГПУ Жанной Марфиной находится на месте ликвидации последствий удара ВСУ по общежитию колледжа. Там же работают спасатели, медики, психологи МЧС и Минпросвещения, волонтеры и общественники. Для родственников пострадавших организовали место с горячим питанием, им оказывают психологическую помощь.

Лантратова напомнила, что удар был целенаправленным. Три волны, 16 беспилотников били точно по зданию. Пострадали 63 студента, 21 погиб.

Группа журналистов из 19 стран прибыла в Старобельск для освещения последствий теракта украинских боевиков. Лантратова заявила, что сотрудники иностранных изданий и телеканалов должны показать всему миру, что на месте удара в Старобельске нет никаких военных объектов.