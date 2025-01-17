Песков заявил об ожидании россиянами успехов бойцов в зоне СВО

Вся страна ждет успехов российских бойцов на фронте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Конечно, это является очень важным фактором для воодушевления наших сограждан», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая накануне отметила, что ВСУ сдали свои позиции под Красноармейском (украинское название — Покровск), испугавшись активного наступления российских войск. Она добавила, что лично видела километры оставленных украинскими солдатами позиций.

Бывший полковник СБУ Олег Стариков ранее заявил, что Украине не удалось выработать ответ на новую тактику армии России, которая заключается в выжидании и истощении противника. По его словам, сейчас речь идет о медленной наступательной операции российских войск.