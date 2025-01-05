На Украине признали, что им нечем ответить на тактику России

Украина не смогла выработать ответ на новую тактику России. Об этом в интервью каналу «Фабрика новостей» заявил бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.

«Назвать это позиционной войной я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, истощения, медленного откусывания и медленного продвижения», — сказал он.

Стариков добавил, что российские бойцы не идут в лобовую атаку, а обходят позиции ВСУ, создавая при этом мешки и котлы. Чтобы избежать окружения, украинской армии приходится отступать.

Ранее стало известно, что ВС России продвинулись в Харьковской области. Они постепенно приближаются к Купянску и вскоре могут окружить несколько сел.

Президент Украины Владимир Зеленский признал успехи российской армии. По его словам, стабилизация фронта стала сложной задачей.