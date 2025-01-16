Украинская армия сдала свои позиции под Покровском, испугавшись активного наступления ВС России. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Построенные ОВА фортификации, которые никто не использовал: ни одной гильзы, необжитые, просто сдали без боя российской армии», — написала она.

По словам Безуглой, она недавно лично побывала на фронте, где видела, как украинские солдаты оставили километры своих позиций. Командование ВСУ отправляет бойцов на передовую, не обеспечивая их фактическим прикрытием.

Депутат заявила, что второго эшелона обороны никто не готовит. К тому же, украинским подразделениям запретили планировать отходы и, в целом, вспоминать о подобных терминах.

Российские военные 15 января освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике. В ходе боев ВСУ лишились больше 560 военнослужащих, танка Leopard и четырех бронемашин.