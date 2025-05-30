В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского

Президент России Владимир Путин готов к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, но для назначения встречи должны быть достигнуты результаты в переговорном процессе между делегациями государств. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Он принципиально за контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что делегация российских переговорщиков направляется в Стамбул и утром 2 июня будет готова к переговорам с украинскими представителями.

Переговорный процесс между Россией и Украиной продолжится 2 июня в Стамбуле. Главой делегации останется помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в день проведения второго раунда переговоров в Стамбуле также встретятся советники по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании.