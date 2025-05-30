В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского
Песков: контакты Путина, Трампа и Зеленского возможны после успешных переговоров
Президент России Владимир Путин готов к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, но для назначения встречи должны быть достигнуты результаты в переговорном процессе между делегациями государств. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Он принципиально за контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран», — сказал он.
Пресс-секретарь Путина также отметил, что делегация российских переговорщиков направляется в Стамбул и утром 2 июня будет готова к переговорам с украинскими представителями.
Переговорный процесс между Россией и Украиной продолжится 2 июня в Стамбуле. Главой делегации останется помощник президента России Владимир Мединский.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в день проведения второго раунда переговоров в Стамбуле также встретятся советники по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании.