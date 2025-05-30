Россия будет готова к переговорам с Украиной утром 2 июня

Российская делегация утром 2 июня будет готова к переговорам с украинскими представителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Также сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул», — сказал он.

При этом пока российская сторона не получила ответ Украины на свое предложение провести диалог.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова принять новый раунд переговоров России и Украины.

Президент Владимир Путин еще 15 мая выступил с инициативой возобновить украинско-российские переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как отмечал Песков, диалог направлен на устранение коренных причин противостояния и защиту российских интересов.

Российские представители прибыли в город в установленный срок, однако 15 мая диалог между сторонами не состоялся. Переговоры прошли 16 мая и продолжались около двух часов.

Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности по представлению взаимных предложений о потенциальном урегулировании конфликта. Также он подтвердил намерение России продолжить переговорный процесс.