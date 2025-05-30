Советники «евротройки» и США встретятся в Стамбуле в день российско-украинских переговоров

Келлог: представители ФРГ, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня

Советники по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании проведут встречу в Стамбуле в день проведения второго раунда переговоров России и Украины. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Когда мы прибудем в Стамбул на следующей неделе, мы сядем за стол переговоров и обсудим: как это должно выглядеть. И с нами будет так называемая „евротройка“ — советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании», — сказал он.

Кит Келлог рассказал, что на данный момент США и Украина ожидают от российской стороны проект мирного меморандума. Он добавил, что порекомендовал министру обороны Украины, возглавляющему делегацию, не отказываться от участия в переговорах.

Кроме того, спецпосланник президента США назвал опасения России о расширении НАТО на восток «справедливыми» и заявил, что Соединенные Штаты готовы обсудить этот вопрос.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится 2 июня в Стамбуле. Главой делегации останется помощник президента России Владимир Мединский.