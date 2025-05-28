Россия предложила Украине встретиться 2 июня в Стамбуле

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться 2 июня в Стамбуле. С таким предложением выступила российская сторона, заявил глава МИД Сергей Лавров .

Он подчеркнул, что делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить подготовленный меморандум.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», — сказал министр.

Россия также даст необходимые пояснения по документу во время встречи в Стамбуле.

«Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров», — добавил глава МИД.

Он выразил признательность Турции за предоставление площадки для диалога. Лавров пояснил, что вопрос обсуждался в ходе визита в Москву министра иностранных дел республики Хакана Фидана.