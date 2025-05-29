Захарова уведомила о составе второй делегации на переговорах в Стамбуле

Захарова: состав российской делегации на переговорах в Стамбуле останется тем же

Состав российской делегации на втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле будет тем же. Об этом в эфире программы « 60 минут» на телеканале «Россия-1» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Та же российская делегация», — отметила дипломат.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 2 июня в Стамбуле. Главой делегации останется помощник президента России Владимир Мединский.

Захарова отметила, что в позиции Украины на данный момент относительно продолжения переговоров с Россией нет четкости.

Украина усилила атаки беспилотниками по территории России в преддверии второго раунда переговорах. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Киев атакует не только ради телевизионной картинки, но и чтобы продемонстрировать свои возможности. Масштабные атаки призваны заставить Россию принять условия киевского режима.