В Ивано-Франковске сработала система ПВО. В городе прогремела серия взрывов, сообщило украинское издание «Общественное» .

Впервые громкие звуки послышались около четырех часов ночи. Спустя несколько минут жители Ивано-Франковска вновь услышали взрывы. Власти сообщили об отражении атаки.

«Внимание! Работает ПВО! Будьте осторожны», — заявил глава города Руслан Марцинкив в своем Telegram-канале.

Несколько взрывов прозвучали в Хмельницкой и Киевской областях. В столице сработала система ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский уехал в США. Он выступил на Генассамблее ООН, получил отказ Дональда Трампа в аудиенции и обсудил со странами Запада продолжение военной помощи. Политик посетит Вашингтон, где, по информации журналистов, Белый дом объявит о выделении восьми миллиардов долларов на закупку оружия.