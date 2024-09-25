«Произошел облом». Почему Трамп отказал Зеленскому во встрече

Политолог Светов: Зеленский стал токсичен для кандидатов в президенты США

Агентство Associated Press сообщило, что Дональд Трамп не планирует встречаться с Владимиром Зеленским, пока тот находится в США на Генассамблее ООН. Что это значит и с кем украинский президент все-таки увидится, рассказал 360.ru политолог Юрий Светов.

Он отметил, что все сообщения о такой встрече поступали только с Украины.

«А от штаба Трампа подтверждения готовности к такой встрече не было. И в результате произошел облом», — заметил собеседник 360.ru.

Он добавил, что с Зеленским может встретиться Камала Харрис и точно — Джо Байден. Светов напомнил, что Пентагон не успел истратить на Украину 5,9 миллиарда долларов, а уже 1 октября наступает новый бюджетный год.

«Зеленский сейчас токсичен. А раз токсичен, то они считают, как это подействует на избирательную кампанию», — отметил политолог.

Ранее Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории», отметив, что тот всегда уезжает из США с миллиардами долларов.