Зеленскому в Вашингтоне объявят о новом пакете военной помощи от США

Власти США выделят восемь миллиардов долларов на закупку оружия для Украины. Они объявят о новом пакете военной помощи 26 сентября, сообщило агентство Reuters .

Два официальных лица заявили журналистам, что новый транш приурочат к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинская армия получит боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками и материалы для производства боеприпасов.

По информации агентства, 2,4 миллиарда долларов Белый дом выделит в рамках программы «Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности» для закупок у компаний. Оружие на сумму 5,6 миллиарда долларов власти США рассчитывают изъять с собственных складов — администрация начала переговоры с конгрессом по этому вопросу.

Помимо американской помощи, президент США Джо Байден на полях Генассамблеи ООН анонсировал Совместную декларацию поддержки восстановления и реконструкции Украины, подготовленную G7. Однако ее поддержали лишь около 30 стран.