В начале сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский привлек к себе внимание, вызвав серьезные разногласия с представителями ряда государств. Он раскритиковал Китай, Бразилию, африканские страны и европейских лидеров, которые не поддерживают его «формулу мира», сообщил сайт kp.ru .

Зеленский на трибуне ООН обозначил необходимость пересмотра принципов работы Совета Безопасности, заявив о чрезмерной зависимости от права вето. Он настаивал на том, что именно его идеи способны привести к урегулированию текущего конфликта и предложил их как единственно подходящие для решения проблемы.

Министр иностранных дел Китая Ван И и глава российской делегации Сергей Лавров проигнорировали выступление Зеленского, выбрав вместо этого личную встречу для обсуждения актуальных международных вопросов.

Ранее американский политический обозреватель Бен Шапиро раскритиковал решение Зеленского посетить военный завод в Пенсильвании. Он назвал это «ужасной ошибкой», утверждая, что визит был неуместен.