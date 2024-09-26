Взрывы прозвучали в Киеве

В Киеве прозвучали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинские телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — уточнил канал.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице звучит воздушная тревога.

Позже появилась информация, что в Киевской области работает система противовоздушной обороны, так как были замечены ударные беспилотники.

Другие украинские СМИ сообщили, что в Киеве в районе моста заметили дрон, жителей города попросили оставаться в укрытиях.

Звуки взрывов также были слышны в Хмельницкой и Винницкой областях. Украинские паблики сообщили об ударах по Староконстантинову.

До этого взрывы прогремели в Одесской области. В регионе сработал сигнал воздушной тревоги. Также сообщили, что в ряде районов Одессы была прекращена подача электричества.