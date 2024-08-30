В Херсоне трижды за вечер прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне 30 августа прогремела новая серия взрывов
В подконтрольном ВСУ городе Херсоне вечером 30 августа прогремела новая серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Первые взрывы прозвучали около 18:00. В 21:20 журналисты снова сообщили о громких взрывах над городом, который находится под контролем Украины. Следующая серия взрывов произошла еще через час.
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале подтвердил атаку на город. По его информации, взрывы прогремели в Днепровском районе.
Российские военные ранее атаковали на Украине объекты, связанные с армией противника. В Ивано-Франковске они поразили ангар с истребителями, в Одессе — порт с иностранными наемниками.
В Сумах ракеты попали по складам возле железной дороги, где распределяли боекомплекты между подразделениями, в Николаевской области — по аэродрому.