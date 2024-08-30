В Херсоне трижды за вечер прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне 30 августа прогремела новая серия взрывов

Фото: РИА «Новости»

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне вечером 30 августа прогремела новая серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Первые взрывы прозвучали около 18:00. В 21:20 журналисты снова сообщили о громких взрывах над городом, который находится под контролем Украины. Следующая серия взрывов произошла еще через час.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале подтвердил атаку на город. По его информации, взрывы прогремели в Днепровском районе.

Российские военные ранее атаковали на Украине объекты, связанные с армией противника. В Ивано-Франковске они поразили ангар с истребителями, в Одессе — порт с иностранными наемниками.

В Сумах ракеты попали по складам возле железной дороги, где распределяли боекомплекты между подразделениями, в Николаевской области — по аэродрому.

РЭО: 9 регионов отстают в создании инфраструктуры по обращению с отходами

VK поздравит школьников, студентов и педагогов с Днем знаний

пресс-служба VK

Начало охоты за истребителями. Что значит для Украины потеря первого F-16

United States Air Force

Новые школы и больницы. Глава Каширы рассказал Воробьеву о развитии округа

Истребитель минус. Кто уничтожил F-16 на Украине

Кабина истребителя IV поколения F-16. Staff Sgt. Taylor Solberg

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте