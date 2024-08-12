ВС РФ ударили по аэродрому в Николаевской области

Подпольщик Лебедев: Мартыновский аэродром в Николаевской области атаковали

Фото: Pxhere

Российские бойцы ударили по Мартыновскому военному аэродрому Вознесенска в Николаевской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале со ссылкой на своих коллег.

По его словам, в результате удара уничтожили склад с дальнобойными ракетами, а также место нахождения беспилотников.

«В 22:30 11 августа в Мартыновский аэродром прилетела русская ракета. По предварительным данным, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами, которые хранили для „подскока“», — заявил Лебедев.

Он отметил, что при атаке произошла вторичная детонация «несколькими раскатами».

Ранее Лебедев заявил, что российские бойцы ударили по украинскому складу с ракетным топливом в Шостке Сумской области. Взрыв был рядом с железнодорожной станцией. По словам подпольщика, в подземной части завода «Свема» производили «какие-то химикаты», связанные с топливом ракет РСЗО. Одно из складских помещений ВСУ использовали как хранилище для ракет.

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