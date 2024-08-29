ВС России ударили по распределительной станции боеприпасов ВСУ в Сумах

Лебедев: ВС РФ ударили по складам и сортировочной станции с боеприпасами ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские военные нанесли удар по складам и сортировочной станции в Сумах, где распределяют боеприпасы по подразделениям ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилетело в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала. Там находятся склады. Именно там происходит распределение боекомплекта по подразделениям», — сказал он.

Лебедев уточнил, что армия России ударила в 22:25 в среду, 28 августа.

Накануне в Сумской области звучала воздушная тревога. По данным местные СМИ, в городе Конотопе прогремела серия взрывов. Сигналы об опасности также включали в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.

Ночью 27 августа режим ракетной опасности объявляли по всей Украине. Взрывы произошли в Киеве, Сумах, Ровно, Запорожье и Хмельницкой области.

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