ВС России ударили по распределительной станции боеприпасов ВСУ в Сумах
Лебедев: ВС РФ ударили по складам и сортировочной станции с боеприпасами ВСУ
Российские военные нанесли удар по складам и сортировочной станции в Сумах, где распределяют боеприпасы по подразделениям ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Прилетело в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала. Там находятся склады. Именно там происходит распределение боекомплекта по подразделениям», — сказал он.
Лебедев уточнил, что армия России ударила в 22:25 в среду, 28 августа.
Накануне в Сумской области звучала воздушная тревога. По данным местные СМИ, в городе Конотопе прогремела серия взрывов. Сигналы об опасности также включали в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.
Ночью 27 августа режим ракетной опасности объявляли по всей Украине. Взрывы произошли в Киеве, Сумах, Ровно, Запорожье и Хмельницкой области.