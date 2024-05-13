В Харькове прогремела серия взрывов | 360°

13 мая 2024, 04:17
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове была слышная серия взрывов», — говорится в сообщении.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
Ранее взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области, где находится аэродром ВСУ. Сирены сработали после сообщения военных о полете ракеты.
В воскресенье, 12 мая, на всей украинской территории объявили масштабную воздушную тревогу, в том числе и в Киевской области.
До этого украинские боевики обстреляли Белгород. В результате атаки ВСУ частично обрушился многоэтажный дом, погибли 15 человек, среди которых были дети. Спасательные работы еще продолжаются, под завалами ищут людей. Серьезные ранения получил 31 человек.
Взрывы
Украина
Харьков
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